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بورصة دبى خضراء بأولى جلسات شهر يونيو وسط صعود 7 قطاعات

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:44 م
بورصة دبى خضراء بأولى جلسات شهر يونيو وسط صعود 7 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر يونيو، بنسبة 1.47% رابحاً 28.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1973.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.7 مليون سهم محققة ما قيمته 189.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 3122 صفقة لعدد 31 سهماً.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.97%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، وارتفع 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.36%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.82%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.12%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 71.5 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.80%.
 
وفى سياق متصل أعلن مجلس إدارة شركة دبى للاستثمار، عن اجتماع مجلس الإدارة بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين (حال اكتمال النصاب) يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو، في مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار، وذلك لمناقشة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأي أعمال أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.
 
وفى سياق آخر أعلن مصرف السلام - البحرين، عن تدشين فرعه الافتراضى الذى يهدف إلى توفير خدمات مصرفية أسرع وأكثر أماناً في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 علاوة على إثراء التجربة المصرفية للعملاء، ويوفر الفرع الافتراضي للعملاء إمكانية حجز موعد مع أحد مسؤولي خدمة العملاء في المصرف، ومناقشة كافة احتياجاتهم المصرفية عن بعد باستخدام قنوات الاتصال المرئي، حيث يمكنهم الحصول على خدمات مصرفية متعددة عبر الفرع الافتراضي مثل معرفة خيارات التمويل المتوفرة وأنواع الحسابات والاستفسار عن حساب الوكالة وأحدث العروض والخدمات المصرفية الأخرى من دون الحاجة لحضور الفرع شخصياً.
 

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