وقال الأمير- البالغ من العمر 28 عاما - "أود أن أعتذر عن عدم احترام كل إجراءات الحجر الصحي خلال رحلتي"، وأضاف "في هذه الأوقات الصعبة ، لم أقصد الإساءة إلى أي شخص أو عدم احترامه."

وكشف القصر الملكي البلجيكي أن الأمير - الذي يعد العاشر في ترتيب اعتلاء العرش - قد أصيب بفيروس "كورونا " بعد الذهاب إلى هذا التجمع - لكنه قال إنه لا يمكنه تأكيد عدد الأشخاص الذين كانوا هناك في ذلك الوقت.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عدد الحضور في التجمع كان أكبر من العدد المسموح به ، بموجب قواعد الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس "التاجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتعارض مع قواعد الإغلاق في مقاطعة قرطبة ، حيث تم السماح بحد أقصى 15 شخصًا بالالتقاء في ذلك الوقت.

ومن جانبها أعلنت الشرطة الإسبانية أنها بدأت تحقيقا في الحادث ، وأن منتهكي القيود قد يواجهون غرامات تتراوح بين 600 يورو (540 جنيه استرليني) و عشرة آلاف يورو.