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برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:00 م
برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم الصادر غدًا

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تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. التضخم يتراجع لـ9.5%.

 

 

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

برنامج الإصلاح الاقتصادى يضع مصر على الطريق الصحيح.. التضخم يتراجع لـ9.5%.. استقرار أسعار سلة السلع الأساسية يعيد التوازن.. ووكالة فيتش: المؤشرات ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال السنوات المقبلة فى ظل إجراءات الضبط المالى

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عدد اليوم الصادر غدًا
عدد اليوم الصادر غدًا

 


الإصلاح الاقتصادى

مصر

وزير الأوقاف

مجلس المحافظين

محافظة الدقهلية

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