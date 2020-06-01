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بالأسماء.. قائمة شرف لشهداء الأطباء بفيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:21 م
بالأسماء.. قائمة شرف لشهداء الأطباء بفيروس كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قائمة شرف شهداء الأطباء بجائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن عددهم بلغ 31 طبيب، هم: 
 
1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.
 
2-  الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.
 
3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد الأقصر.
 
4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.
 
5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.
 
6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.
 
7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.
 
8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مارمرقص القاهرة.
 
10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية
 
11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.
 
12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة.
 
13-  الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.
 
14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.
 
15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.
 
16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.
 
17- الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.
 
18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.
 
19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية  ههيا بالشرقية.
 
20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.
 
21- الدكتور جمال ابو العلا استشارى الباطنه القاهرة.
 
22- الدكتور صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس.
 
23- الدكتور رافت ناجى استشاري النساء الجيزة
 
24- الدكتور احمد بس غلاب استشاري المسالك دمنهور
 
25- الدكتور سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس.
 
26-  الدكتور رونز يسى مقار استشارى النساء بنى سويف.
 
27-  الدكتور اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان.
 
28- الدكتور البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط.
 
29- الدكتور محمد فريد الجندى المعهد القومي للقلب.
 
30-  الدكتورة صباح سعد استشارى نساء بالجيزة.
 
31- الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة.
 

شهداء الاطباء بكورونا

اسماء شهداء الاطباء بكورونا

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