بالأسماء.. قائمة شرف لشهداء الأطباء بفيروس كورونا

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قائمة شرف شهداء الأطباء بجائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن عددهم بلغ 31 طبيب، هم:
1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.
2- الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.
3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد الأقصر.
4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.
5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.
6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.
7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.
8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مارمرقص القاهرة.
10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية
11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.
12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة.
13- الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.
14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.
15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.
16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.
17- الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.
18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.
19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.
20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.
21- الدكتور جمال ابو العلا استشارى الباطنه القاهرة.
22- الدكتور صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس.
23- الدكتور رافت ناجى استشاري النساء الجيزة
24- الدكتور احمد بس غلاب استشاري المسالك دمنهور
25- الدكتور سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس.
26- الدكتور رونز يسى مقار استشارى النساء بنى سويف.
27- الدكتور اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان.
28- الدكتور البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط.
29- الدكتور محمد فريد الجندى المعهد القومي للقلب.
30- الدكتورة صباح سعد استشارى نساء بالجيزة.
31- الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة.
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