بالأسماء.. قائمة شرف لشهداء الأطباء بفيروس كورونا

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قائمة شرف شهداء الأطباء بجائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن عددهم بلغ 31 طبيب، هم:

1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

2- الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.

3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد الأقصر.

4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.

5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مارمرقص القاهرة.

10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية

11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة.

13- الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.

17- الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.

18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.

19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.

20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

21- الدكتور جمال ابو العلا استشارى الباطنه القاهرة.

22- الدكتور صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس.

23- الدكتور رافت ناجى استشاري النساء الجيزة

24- الدكتور احمد بس غلاب استشاري المسالك دمنهور

25- الدكتور سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس.

26- الدكتور رونز يسى مقار استشارى النساء بنى سويف.

27- الدكتور اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان.

28- الدكتور البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط.

29- الدكتور محمد فريد الجندى المعهد القومي للقلب.

30- الدكتورة صباح سعد استشارى نساء بالجيزة.

31- الدكتور محمود السيد عبد الحليم الغزلاني استشاري حميات القاهرة.