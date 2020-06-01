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بالأرقام.. خطة العام المالى 2020 -2021 فى قطاع الإسكان وتحسين جودة الحياة

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:00 ص
بالأرقام.. خطة العام المالى 2020 -2021 فى قطاع الإسكان وتحسين جودة الحياة الإسكان
كتب أحمد حمادة

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة الدولة للعام المالى 2020-2021 والخاصة بالاستثمار فى قطاع  الإسكان والذى يهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى من خلال توفير الخدمات والسكانية وإنشاء مجتمع سكنى متكامل، حيث بلغت نسبة زيادة الاستثمار فى قطاع الإسكان 75% عن العام المالى 2019-2020 والتى تضمنت الأتى:-
 
- الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان 40 مليار جنيه
-  تحسين محطات معالجة المياه والصرف الصحى 
- رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5% 
 - تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالوجه القبلى 
- إعادة تأهيل 8 محطات معالجة بالوجه القبلى
- تطوير المناطق العشوائية 
-  استكمال 7 مناطق غير آمنة 
- تطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضى ملكيات خاصة
-  تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المخصصة
-  استكمال 29 سوقًا وتطوير 23 سوقًا أخرى.

وزارة التخطيط

الإسكان

التخطيط

قطاع الإسكان

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