اليوم السابع
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انتظام الحركة المرورية بطريق الـ"na" المتجه من التجمع لوسط القاهرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:14 ص
انتظام الحركة المرورية بطريق الـ"na" المتجه من التجمع لوسط القاهرة محور المشير
كتبت أمنية الموجى

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انتظمت حركة مرور السيارات بطريق الـ"na" ومحور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة اليوم الاثنين، وسادت حالة من السيولة المرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، وكذلك الطريق العكسى المتجه إلى القاهرة الجديدة.

ورصد "اليوم السابع" الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت انسيابا مروريا بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وشهد نفق الأزهر، انسيابا فى حركة المرور أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.


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