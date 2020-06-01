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اليوم.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية إلكترونيا

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:00 ص
اليوم.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية إلكترونيا اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فتح فترة استثنائية للاشتراك فى مشروع العلاج فى ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا المستجد، بدءا من اليوم الإثنين 1 يونيو 2020 إلى 15 يونيو 2020، على أن تبدأ الاستفادة من يوم الاشتراك وتنتهى آخر ديسمبر 2020.
 
وأوضح الاتحاد، فى بيان، أنه حفاظا علي الأعضاء فسوف يكون الاشتراك بالمشروع "أون لاين"، مضيفا: أولاً : الأعضاء الذين سيشتركون في المشروع لأول مرة سيتم طباعة استمارة الاشتراك المرفقة او عمل نموذج مشابه وملء البيانات المطلوبة حسب الخطوات موضحة في المرفق، وإرسالها عن طريق الواتس الموضح في المرفقات.
 
ثانياً: التجديد للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020، وكان أخر اشتراك لهم 2019 يمكن التجديد عن طريق فوري، دون إضافة أو حذف للمستفيدين، حيث يتم التجديد لكل المستفيدين المشتركين لعام 2019 والخطوات موضحه في المرفقات.
 
ثالثاً : التجديد للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020، يمكن التجديد واضافة أو حذف مستفيدين من خلال بوابة مشروع العلاجhttp://muhealthplan.com/، والخطوات موضحه في المرفقات.
 
رابعاً : بالنسبة للاعضاء الذين جددوا اشتراك عام 2020 ويرغبون في اضافة مستفيدين سيتم الاعلان عن طريقة الاضافة في القريب العاجل.
 
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، عن تخصيصه رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"، تتضمن عدة بيانات، هى: الاسم، النقابة، رقم القيد، الرقم القومى، محل العمل، تليفون للتواصل مع العضو المصاب.
 
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