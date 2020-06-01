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اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مذبحة كرداسة"

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 ص
اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مذبحة كرداسة" المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".

كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى، قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.


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