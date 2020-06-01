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النقل: نقلنا بالمترو 994 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:33 م
النقل: نقلنا بالمترو 994 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا مترو الانفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المتروالثلاثة وصلت بالأمس الأحد إلى 994 ألف راكب من خلال 1211  رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث نقل الخط الأول 582 ألف راكب والخط الثانى 361 ألف راكب والخط الثالث نقل 52 ألف راكب.
 
وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
 
قالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.
 
وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
 

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