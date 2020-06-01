وأضاف المزرم - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بالمركز الإعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أن جميع الجهات التي كانت تعمل أثناء الحظر الجزئي الأول قبل فرض الحظر الكلي، بما فيها البنوك، بامكانها مباشرة أعمالها الآن، وفق خطة المرحلة الأولى للعودة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد إنشاء هيكل كيان معني بمتابعة وتنفيذ اشتراطات السلطات الصحية خلال تنفيذ مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية، والمقدم من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وتابع أن المجلس قرر كذلك تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بإنشاء منصة مركزية تحت عنوان (متى) ؛ لإدارة المواعيد الحكومية، وتمكين المراجعين من الحصول على المواعيد قبل مراجعة الجهة الحكومية؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، لاسيما التباعد الجسدي.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، بإنشاء وتجهيز أجنحة طبية بالقاعات 5 و6 و8 بأرض المعارض بمنطقة مشرف، مع تزويدها بكافة المرافق الضرورية والأجهزة والمعدات اللازمة.

وفيما يتعلق بموعد عودة حركة الطيران التجاري مرة أخرى بمطار الكويت الدولي، أكد المزرم أن موعد عودة حركة الطيران التجاري لم يتحدد الآن ، مشيرا الى أن الأمر يتوقف على عودة الحياة الآمنة مرة أخرى بعد السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشاد بالتزام المواطنين والمقيمين في الكويت بالاشتراطات الصحية، مؤكدا أن هذا الالتزام هو ما سيسرع بالانتقال الى المرحلة الثانية من المراحل الخمس في خطة العودة الى الحياة الطبيعية في الكويت.