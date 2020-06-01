اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

النائبة هالة أبو السعد: لقبونى بنائبة "البوس" بعدما طالبت بمنع التقبيل.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:44 م
النائبة هالة أبو السعد: لقبونى بنائبة "البوس" بعدما طالبت بمنع التقبيل.. فيديو النائبة هالة أبو السعد
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أنها فوجئت باتصال من الطب الوقائى، يؤكد فيه إجابية حالة أحد أفراد حراس الأمن بالعمارة التى تقطن بها، فكان لابد من إجراء عزل منزلى ليس لأسرتها فقط ولكن لكل قاطنى العمارة السكنية.

 

وأضافت هالة أبو السعد، لـ"اليوم السابع": كانت هناك مخاوف على الأسرة، خاصة بعد تبين إيجابية حالة زوجة الحارس، وتم عزل الأسرة داخل المنزل ومرور 24 ساعة يوميا أثناء العزل أمر فى غاية الصعوبة، وكنا مترقبين ظهور أى أعراض، وكنا نعيش فى وهم كبير خوفا من إصابة أحد أفراد الأسرة من الفيروس، بل شعرنا بوجود الأعراض وهماً وليس حقيقة، مؤكدة أن أفضل خبر تلقته سلبية نتائج أبناء الحراس وزوجته.

وقالت: الحمد لله كلنا بصحة جيدة، وانتهت العزل من حوالى أسبوع، وكنا نحرص على التعقيم والتطهير اليومى، وكانت مخاوفنا ليس على أنفسنا فقط، ولكن على كل من يجلب لنا احتياجاتنا من السوبر ماركت أو غيره حتى لا يصاب فى حالة وجود إصابة بين أفراد الأسرة، وكان لابد من تعقيم كل المشتريات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها قوبلت بنقد كبير وهجوم عندما طالبت بمنع التقبيل والأحضان وسماها البعض بنائبة "البوس" التى تطالب بمنع البوس والأحضان، ومع مرور الأيام تبين صحة ما دعت له، مؤكدة أن العزل المنزلى صعب جدا، وكل ساعة أو أكثر لابد من قياس درجات الحرارة لكل أفراد الأسرة.

وتابعت هالة أبو السعد: المشكلة الكبرى أن أحد أبناءها مجبر على الخروج من أجل عمله، وأثناء عملية خروجه ودخوله لابد من إجراء عملية التطهير والتعقيم، مطالبه كل الشعب المصرى بالالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، مشيده بما تقدمه الدولة من دعم للأطقم الطبية.


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

عزل

عضو مجلس نواب

حارس

كورونا

هالة ابو السعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. النائبة هالة أبو السعد تكشف تفاصيل عزلها 14 يوما

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:35 م

وكيل صحة كفر الشيخ : تخصيص 12 مستشفى ومدينة جامعية لحالات كورونا المستقرة

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:59 م

صحة كفر الشيخ تخصص 12موقعا لعزل الأطقم الطبية..وصيدلى يتطوع لعلاج مصابى كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:54 م

صحة كفر الشيخ لم تسجل أي حالات كورونا ورفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:17 ص

صور.. وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على صحة الطيب المصاب

الخميس، 14 مايو 2020 05:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة