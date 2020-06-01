المركزى السعودى يقدم 13.3 مليار دولار لتعزيز سيولة القطاع المصرفى

رويترز

قال البنك المركزي السعودي في بيان على تويتر اليوم الاثنين، إنه قدم 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن الاجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وقالت المؤسسة إن القطاع المصرفي "مازال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات".

وأظهرت بيانات نشرتها المؤسة أمس الأحد أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي و0.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق.

وكان قد ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.30% رابحاً 162.37 نقطة ليغلق عند مستوى 7213.03 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.64% خاسراً 45.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7124.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 307.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال.