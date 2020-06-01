ويأتي هذا التصريح وسط دعوات دولية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن ، لتوحيد الجهود في مكافحة وباء كورونا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 80 شخصاً وإصابة المئات في اليمن، وفق تقارير رسمية .