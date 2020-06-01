المبعوث الأمريكى خليل زاد يبدى تفاؤلا بفرص إجراء محادثات سلام بين الأفغان

رويترز

قال المبعوث الأمريكى الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماى خليل زاد، اليوم الاثنين، إن عمليات الإفراج عن السجناء التي تمت في الآونة الأخيرة والمستوى المنخفض نسبيا من العنف قد تبشر ببدء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأضاف خليل زاد في تصريحات للصحفيين "نحن في وضع جيد"، قائلا إن الحكومة الأفغانية أفرجت عما يتراوح بين 2400 و2500 من أسرى طالبان منذ 29 فبراير وأطلقت الجماعة المسلحة سراح أكثر من 400 محتجز في المقابل.

وتابع قائلا "نواجه جميعا تحديات وصعوبات لكننا متفائلون بأننا نمضي قدما أخيرا نحو بدء المفاوضات بين الأفغان".