اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العربية: الشرطة تعتقل محتجين بعد أعمال شغب فى واشنطن

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:23 ص
العربية: الشرطة تعتقل محتجين بعد أعمال شغب فى واشنطن أعمال عنف فى أمريكا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر مراسلة العربية، في خبر عاجل للقناة، أن الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين بعد أعمال شغب في واشنطن.
 
وفى وقت سابق فرض الولايات المتحدة، حظر التجول في العاصمة واشنطن، من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، كما استدعت الحرس الوطني فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.
 
وقال مراسلة قناة العربية، إن الشرطة الأمريكية تتدخل بعد كسر محتجين سيارة شرطة قرب البيت الأبيض.
 
وفى وقت سابق، أكد الدكتور عصام عبد الله، خبير بالسياسة الأمريكية والشرق الأوسط، أن طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المظاهرات التي اندلعت في ولايات أمريكية تتمحور حول الشجب والإدانة سواء لطريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع مواطن أمريكى أسود أو مع المظاهرات نفسها.
 
وأضاف خبير السياسة الأمريكية والشرق الأوسط، أن مشاهد اعتداء الشرطة الأمريكية على المواطنين الأمريكيين السوء هو إرث ثقافى سيئ وليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة حوادث اعتداء على مواطنين سود بل هي الواقعة الثانية في عهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وكذلك حدثت 4 مرات في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
 
ولفت خبير السياسة الأمريكية والشرق الأوسط، إلى أن المظاهرات الأمريكية شهدت مشاركة بعض جماعات السرقة والنهب فيها ما أدى إلى حدوث أعمال فوضى وعنف خلال تلك المظاهرات خلال الفترة الراهنة.

أمريكا

احتجاجات

ترامب

البيت الأبيض

مظاهرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجانب المظلم للعملات الرقمية فى أمريكا اللاتينية.. خبراء يحذرون من استغلال العملات الإلكترونية فى أنشطة غير قانونية.. تقرير: المجرمون يستخدمون منصات التبادل فى غسيل الأموال.. وحادث "مايكروسوفت" أبرز الأمثلة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 ص

أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا فى أمريكا اللاتينة والكاريبى

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:02 ص

مقالات الصحف.. محمود خليل: أمريكا «العالم الثالث».. بهاء أبو شقة: العلاقات المصرية – العربية.. سلمى أنور: قصاصات من دفترى.. حسين منصور: حول إيقاف أعمال البناء.. ماجد حبته: أحزاب الإرهابيين وشوارعهم

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص

كاريكاتير صحيفة جزائرية.. مقتل رجل على يد شرطي يثير موجة غضب في أمريكا

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة