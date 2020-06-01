العجز في ميزانية إيطاليا فى مايو يقفز إلى 25.5 مليار يورو بسبب إجراءات كورونا

رويترز

قالت وزارة الخزانة الإيطالية، اليوم الاثنين، إن العجز في ميزانية الحكومة بلغ 25.5 مليار يورو (28.4 مليار دولار)، مقارنة مع 949 مليون يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.

ونتجت هذه القفزة في العجز عن هبوط حاد في إيرادات الميزانية بسبب الإجراءات التي اتخذت للتغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19 وزيادات في مدفوعات الرعاية الاجتماعية والحماية المدنية لمحاربة الأزمة الصحية الطارئة.

وقالت الخزانة إن اجمالي العجز في الميزانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 74.4 مليار يورو، بزيادة حوالي 41.8 مليار يورو مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.