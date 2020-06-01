العثور على 40 جمجمة داخل كهف بتركيا وشكوك حول كونها لضحايا النظام

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

عثرت السلطات التركية على 40 جمجمة يعتقد أنها تنتمي إلى ضحايا جرائم القتل والاختفاء التي لم يتم حلها في كهف في منطقة دارجسيت في مقاطعة ماردين الجنوبية الشرقية، بحسب موقع دوفار، وبدأت القصة لما عثر عرفان ياكوت، الذي اختفى والده بعد اعتقاله في عام 1993، على عظام وجماجم في كهف جولبيش وطلب المزيد من الفحص من مكتب المدعي العام في دارجسيت، ثم قامت السلطات بإجراء فحوصات في المنطقة وقررت أن الجماجم والعظام تخص 40 شخص.

وفيما بعد أصدرت السلطات قرار بإغلاق المنطقة حيث تم منع المسؤولين من جمعية حقوق الإنسان (İHD) من دخول مكان الحادث.