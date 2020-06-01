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العثور على 40 جمجمة داخل كهف بتركيا وشكوك حول كونها لضحايا النظام

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:53 م
العثور على 40 جمجمة داخل كهف بتركيا وشكوك حول كونها لضحايا النظام العثور على 40 جمجمة داخل كهف بتركيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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عثرت السلطات التركية على 40 جمجمة يعتقد أنها تنتمي إلى ضحايا جرائم القتل والاختفاء التي لم يتم حلها في كهف في منطقة دارجسيت في مقاطعة ماردين الجنوبية الشرقية، بحسب موقع دوفار، وبدأت القصة لما عثر عرفان ياكوت، الذي اختفى والده بعد اعتقاله في عام 1993، على عظام وجماجم في كهف جولبيش وطلب المزيد من الفحص من مكتب المدعي العام في دارجسيت، ثم قامت السلطات بإجراء فحوصات في المنطقة وقررت أن الجماجم والعظام تخص 40 شخص.
 
وفيما بعد أصدرت السلطات قرار بإغلاق المنطقة حيث تم منع المسؤولين من جمعية حقوق الإنسان (İHD) من دخول مكان الحادث.
 
وفى سياق منفصل، قالت صحيفة أحوال تركية المعارضة إن كافة استطلاعات الرأى التى أجريت خلال شهر مايو فى تركيا حول احتمالية تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أجمعت  على تلاشي أصوات حزب العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية لصالح أحزاب المعارضة بما فيها الأحزاب الجديدة.
 
وبحسب إستطلاعات الرأى الحديثة فإن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان سيتعرض لهزيمة مؤكدة حال إجراء انتخابات الرئاسة في الوقت الحالي.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن دراسة حديثة أجراها مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام توصلت إلى أن عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو سوف يهزم الرئيس التركي الحالي أردوغان بهامش مريح إلى حدّ ما إذا تمّ عقد تنافس رئاسي بينهما في الظروف الراهنة.
 
وكان محرم إينجه العضو كذلك في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المُعارضة في البلاد، قد شكّل مُنافساً قويّاً لأردوغان في الانتخابات الرئاسية يونيو 2018، حاصداً الملايين من أصوات الأتراك.

 


تركيا

كهف

جماجم

النظام التركى

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