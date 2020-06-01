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السعودية تسجل 22 وفاة و1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:02 م
السعودية تسجل 22 وفاة و1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة متحدث الصحة السعودية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة السعودية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، وفاة 22 شخصا بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 525 حالة، فضلا عن تسجيل 1881 إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي للإصابات 87142.

وفى وقت سابق، شدد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، على ضرورة فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل، محذرا من مغبة الإخلال بالإجراءات الاحترازية ما يؤدى في نهاية المطاف للعودة إلى الوراء، مضيفا:" أحزنني ما رأيت من بعض المناظر".

وقال وزير الصحة السعودي في مقابلة على العربية: إن نسبة الشفاء من كورونا عالية لدينا بسبب طرق وبروتوكلات العلاج، معلقا: سنعبر أزمة كورونا بسلام".

ودعا الربيعة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.

وعلى صعيد آخر، أكملت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية كافة التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة تنفيذاً للأمر السامي الكريم بفتح جميع المساجد الأحد الموافق للثامن من شهر شوال الجاري 1441هـ - ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة - وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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