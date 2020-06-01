اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:31 ص
الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل الرئيس التنفيذى لبنك CIB والإعلامى أحمد يعقوب
كتب - أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد فرج، الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، إنه في ظل الاجراءات الاستثنائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة بشأن إجراءات السيطرة على جائحة كورونا، يقدم البنك حاليا أكثر من 100 خدمة بنكية عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال الانترنت، والموبايل وذلك بهدف منح الفرصة أمام العميل لخفض معدل زياراته للفرع، مشيرا إلى أن البنك منح عدة امتيازات للعملاء القادرين على إنهاء تعاملاتهم عن طريق الانترنت من خلال تخفيض الرسوم التي يدفعها العميل حال ذهابه إلى فرع البنك.
 
 
وكشف الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، خلال حوار مع الإعلامى أحمد يعقوب، فى برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يبث مباشرة عبر صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن أزمة فيروس كورونا تؤكد على مفهوم العمل من المنزل للمؤسسات والشركات وبما يتيحه من خفض التكلفة التشغيلية، ورفع كفاءة العاملين وتوزيع الطاقات بشكل يرفع معدلات الأداء، إلى جانب أهمية زيادة الانفاق على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات التى تقدم عبر شبكة الانترنت.
 
وأشار الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، إلى أهمية حصول العميل على كافة المعلومات الخدمات المصرفية التي يمكن أن يحصل عليها إلكترونيا دون الذهاب إلى البنك  للحفاظ على سلامته، موضحا أنه فى حالة ضرورة الذهاب إلى فرع البنك يجب أن يتبع إجراءات السلامة من خلال ارتداء الكمامات، واتباع إجراءات التطهير، لافتا إلى التزام البنك التجارى الدولى بسرعة إنجاز المهام المصرفية بسرعة وجودة مرتفعة.
 
وأكد الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، أن أبرز الخدمات المصرفية التى يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت تشمل الإطلاع على تفاصيل الحساب البنكى وإجراء التحويلات الحسابية من حساب لحساب آخر داخل البنك أو من حساب لحساب آخر خارج البنك وغيرها من الخدمات.
 
 
وأوضح الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجارى الدولى CIB، أنه تم إطلاق منتج جديد لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة، ويتيح البرنامج فرصًا تمويلية متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى من خلال منصة تكنولوجية واحدة متطورة على مستوي عالمي تدعم حلول وبرامج التسهيلات لزيادة رأس المال العامل لشبكة سلسلة التوريد بتكلفة تمويل أقل وتجهيز أسرع للعمليات ومخاطر أقل.
 
وقال محمد فرج، إن المنتج تم إطلاقه نهاية شهر نوفمبر الماضي، ويستهدف تمويل سلاسل الموردين، من خلال منصة إلكترونية واحدة تعمل على تبسيط العلاقة بين الموردين والمشترين، وتحسين رأس المال العامل وتعزيز مستوى السيولة النقدية، لافتا إلى أن هذا البرنامج مصمم خصيصاً لعملاء البنك التجاري الدولي – مصر من الشركات المتخصصة في التوريدات، وذلك بهدف مساعدتهم على تحسين دورة أعمالهم عبر تمويل القيمة خلال فترات قصيرة طبقًا لتاريخ استحقاقها الخاصة بكبرى الشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
 
وأوضح أن البنك يقوم بتقييم العملاء بناءً على مراكزهم المالية وتقييمهم من معدل المخاطر، وسلسلة العلاقات بين الموردين والشركات، لافتًا إلى أنها قد تضم شركات صغيرة أو متوسطة، وأخرى كبيرة.
 
ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.

أخبار الاقتصاد

CIB

كورونا

سي اي بي

الاقتصاد ببساطة

اليوم السابع بلس

أخبار اقتصاد

أخبار البنوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 767 جنيها

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة