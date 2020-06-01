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الداخلية تغلق 198 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:20 م
الداخلية تغلق 198 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا غلق المحلات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة كورونا، حيث  أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (198) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 

 


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فيروس كورونا

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