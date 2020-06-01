الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

كتبت : نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، أن تبلغ عدد الأسر المشمولة بمظلة التأمين الصحي الشامل خلال العام الجديد 2020 /2021 نحو 450 ألف أسرة مقابل 250 ألف أسرة العام الجارى 2019/2020.

وتقدر عدد المنشآت الصحية المٌستهدف تطويرها بالمحافظات فى ضوء خطة التأمين الصحى الشامل، خلال العام المالي الجديد، وحسب خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال العام المالى 2020/2021، بنحو 65 منشأة مقابل 36 منشأة العام المالى الجارى و21 منشأة.

ونستعرض تفصيلا برنامج التأمين الصحي الشامل فى ضوء خطة التنمية المٌقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب على النحو الأتى:

1- عدد المنشآت الصحية التى تم تطويرها بالمحافظات المستهدفة: 65 منشأة

2- عدد المنشآت التى تم العمل على تجهيزها طبقا لمعايير الجودة: 62 منشأة

3- عدد المواطنين المشمولين بمظلة التأمين الصحي الشامل الجديد: ( 2040 ) ألف مواطن.

4- عدد الأسر المشمولة بمظلة التأمين الصحي الشامل الجديد : 450 ألف أسرة

5- نسبة المواطنين العاملين بالقطاع غير الرسمي الذين شملتهم مظلة التأمين الصحي الجديدة : 10%

6- نسبة المواطنين المستخدمين للوحدة الصحية التابعين بالتأمين الصحي الجديد : 10%.

7- نسبة المواطنين المحالين من الوحدة الصحية بالتأمين الصحي الجديد : 30%