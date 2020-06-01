الجيش الوطني الليبى يستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة

كتب سمير حسنى

أعلنت مصادر ليبية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة على مدينة الأصابعة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وجود عصيان في صفوف المرتزقة السوريين والأجانب، الذين أرسلهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا مع الميليشيات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.