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الجيش الوطني الليبى يستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:54 ص
الجيش الوطني الليبى يستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة الجيش الليبي
كتب سمير حسنى

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أعلنت مصادر ليبية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة على مدينة الأصابعة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وجود عصيان في صفوف المرتزقة السوريين والأجانب، الذين أرسلهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا مع الميليشيات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وأشار المرصد السورى - حسبما أوردت قناة " سكاى نيوز"  - إلى أن العصيان ظهر بين المرتزقة السوريين من خلال رفض عمليات التجنيد، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيات في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.

 

وذكر المرصد، أن التمرد يعود أيضا إلى عدم صرف مستحقات المرتزقة، على الرغم من الوعود التركية لهم بصرفها كاملة مقابل قتالهم في ليبيا.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اكتشف هؤلاء المرتزقة السوريين أنهم تعرضوا للخداع على يد أنقرة، إذ تم إقناعهم بأنهم سيواجهون في ليبيا قوات روسية، التي تعد حليفا للرئيس السوري بشار الأسد.

 

 


ليبيا

الجيش الليبي

الاصابعة

قوات الجيش الليبي

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