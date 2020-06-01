التعليم: تخصيص نسبة للإخوة للطلاب الجدد للقبول بالمدارس المصرية اليابانية

محمود طه حسين

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، تم تخصيص نسبة للإخوة بالمرحلة الأولى لقبول الطلاب الجدد.



وكشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن أسماء الطلاب الإخوة المتقدمين للالتحاق في المدارس المقبولين مبدئيًا للعام الدراسي 2021/2020، سوف يتم إعلنها في كل مدرسة علي حدي وسيتم عقد مقابلة في موعد يتم تحديده لاحقًا، علما بأن القبول النهائي سيتم بناء على النسبة المتاحة لكل مدرسة والأكبر سنا ونتيجة المقابلة.



واتاحت وزارة التربية والتعليم التقدم على 41 مدرسة مصرية يابانية إلكترونيا قبل إجازة عيد الفطر ومستمر التقدم لمدة 15 يوما.



وحددت الوزارة، شروط وقواعد القبول بالمدارس الصمرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، موضحة أنه تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة نظرا لاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل .







وأوضحت الوزارة سيكون التقدم هذا العام فقط لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، ويشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2020 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلى:



التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه



التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للطفل بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

ويشترط فى الطفل أن يكون لديه المتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال، لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة، وفى حال تواجد مدرستين فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.



ويشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب.

وأوضحت الوزارة أنه تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لطبيعة جدول اليوم الدراسى المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدراة المدارس.



وأشارت إلى أنه حرصاً من وحدة المدارس المصرية اليابانية على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنه للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يرجى من ولى الأمر التقدم ورقياً للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن. وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لإبنه بعد التقدم الإلكترونى سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق.











وأكدت أنه لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية، وسيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد العمل بالمدارس المصرية اليابانية وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالى، وسوف يشمل هذه الإقرار ما يلى:



قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام، وقبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.

سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسمياً، وإطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولى الأم، وفي حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكترونى للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر وفى حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالى في قائمة الانتظار دون الرجوع لولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدارسة ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالى.











