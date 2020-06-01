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الإخبارية السعودية: 3 أطباء سعوديون بقائمة أكثر العلماء تأثيرا فى دراسات كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:00 م
الإخبارية السعودية: 3 أطباء سعوديون بقائمة أكثر العلماء تأثيرا فى دراسات كورونا ضحايا كورونا - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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برز 3 أطباء سعوديون ضمن قائمة أكثر العلماء تأثيرا في الدراسات العالمية الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لقناة الإخبارية السعودية.

ونشرت القناة السعودية، مقطع فيديو قالت فيه: "في ظل معركة الأطباء مع جائحة كورونا، ومع تضافر جهود الكوادر الطبية العالمية لمواجهة الوباء الذي يهدد البشرية، فإن علماء يقودون مواجهة الجائحة، ولهم خبرات سابقة في مواجهة الأوبئة".

وأوضح التقرير أن من بين قائمة أبرز الأطباء أصحاب المساهمات الكبيرة في أبحاث كورونا حول العالم، 3 أطباء سعوديون"، مشيرة إلى أنه يكثر الاستشهاد عالميا بنتائج أبحاثهم حول فيروس كورونا، وهم وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، واستشاري الأمراض المعدية في مركز "جون هوبكنز" بـ"أرامكو" الدكتور جعفر التوفيق، واستشاري الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور زيادة مميش.

ولفتت إلى أن ذلك جاء ذلك في تقرير لموقع "ستادي إنترناشيونال" المهتم بتوصيف الجامعات، الذي نشر التقرير بعنوان "علماء وأمراض كورونا".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 6.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 370 ألف حالة وفاة، وكانت بداية ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.


السعودية

فيروس كورونا

كورونا

ابحاث علمية

دراسات عالمية

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