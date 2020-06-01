اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: محافظ جنوب سيناء ضاعف طلبه من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:26 م
الأوقاف: محافظ جنوب سيناء ضاعف طلبه من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة لقاء وزير الأوقاف ومحافظ جوب سيناء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، قيام محافظة جنوب سيناء، بمضاعفة طلبها من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، حيث كانت المحافظة قد طلبت 100 واقى وجه، و10 من الحاجز الواقى للمكتب، و1000 كمامة من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
 
كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهى إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.
 
وقالت الوزارة إن المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا والتي تشمل قناع الوجه الواقى، وقد اشترت المحافظة 100 قناع وجه واقى للعاملين بها، والكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وقد اشترت المحافظة أول 1000 كمامة منها، بالإضافة إلى حاجز المكتب الواقى، الذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام، وقد حجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب واقيه من بواكير إنتاجه للعاملين بمحافظة جنوب سيناء.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم أن محافظة جنوب سيناء أسهمت بنحو أربعة ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص 30 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين ، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة .
 
وخلال الاجتماع اطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط العودة إلى المساجد ، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف ، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء.
 
 

 



 


محافظ جنوب سيناء

وزير الأوقاف

الاوقاف

محمد مختار جمعة

فتح المساجد

غلق المساجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بشرة خير.. وزير الأوقاف يكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. جمعة: مسافات 1.5 متر طولا وعرضا بين كل مصل وآخر وارتداء المصلين الكمامة.. عرض الخطة على مجلس الوزراء لتحديد موعد عودة بيوت الله.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:00 م

وزير الأوقاف: ارتداء الكمامة وتجنب المصافحة يحقق معنى التوكل على الله

الأحد، 31 مايو 2020 10:27 ص

وزير الأوقاف: أطباء مصر الشرفاء يسطرون ملحمة وطنية والمرتزقة يتساقطون

الجمعة، 29 مايو 2020 04:22 م

وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

الجمعة، 29 مايو 2020 02:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة