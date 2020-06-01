الأوقاف: محافظ جنوب سيناء ضاعف طلبه من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف، قيام محافظة جنوب سيناء، بمضاعفة طلبها من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، حيث كانت المحافظة قد طلبت 100 واقى وجه، و10 من الحاجز الواقى للمكتب، و1000 كمامة من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الإثنين، التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهى إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وقالت الوزارة إن المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا والتي تشمل قناع الوجه الواقى، وقد اشترت المحافظة 100 قناع وجه واقى للعاملين بها، والكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وقد اشترت المحافظة أول 1000 كمامة منها، بالإضافة إلى حاجز المكتب الواقى، الذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام، وقد حجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب واقيه من بواكير إنتاجه للعاملين بمحافظة جنوب سيناء.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن محافظة جنوب سيناء أسهمت بنحو أربعة ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص 30 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين ، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة .

وخلال الاجتماع اطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط العودة إلى المساجد ، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف ، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء.



