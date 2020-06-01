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ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:51 ص
ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم .. والعظمى بالقاهرة 34 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا فى درجات الحرارة ،و طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.
 
 كما يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
 
وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والاتربة على أقصى الغرب .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.
 
وشهد أمس الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.
 
كما شهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما شهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة، وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة.
 
 

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