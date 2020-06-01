اتحاد طلاب آداب الإسكندرية يطالب برفع الأبحاث من خلال الكمبيوتر

الإسكندرية أسماء على بدر

طالب اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية جميع الطلاب بعدم رفع الأبحاث عن طريق الهاتف المحمول، وعند الرفع يجب استخدام الكمبيوتر بدلا من الهاتف وذلك لظهور عدد من المشاكل الفنية للطلاب بعد رفع الأبحاث.

وكانت قد تلقت كلية الآداب جامعة الإسكندرية عدد من الشكاوى بعد رفع الأبحاث خلال الـ24 ساعة الماضية وتخوف الطلاب من عدم قبولها من قبل إدارة الكلية.

وأكد اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية أنه سيتم التواصل مع المختصين وإبلاغ الطلاب بكل جديد .

بدأت كلية التجارة جامعة الإسكندرية فى امتحانات المرحلة الأولى تجريبية إطلاق الفرقة الأولى بالكلية أون لاين بنظام الكتاب المفتوح تمهيدا لاختبارات نهاية العام والتأكد من تفعيل كافة الحسابات الإلكترونية للطلاب ومواجهة أية مشاكل تقنية.

وكانت قد طرحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية كافة مناهج الفرق الدراسية على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى تدشين قناة على اليوتيوب باسم الكلية تحتوى على شرح مصور بالفيديو لكل مادة .

وأعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية عن الحسابات الرسمية التى من الممكن للطالب أن يدخل عليها ويستمع إلى الشرح صوت وصورة بدلا من الطرق التقليدية فى تلقى المواد الدراسية.

وحققت القناة الرسمية لكلية التجارة جامعة الإسكندرية على أكثر من 11 ألف مشترك من الطلاب بالإضافة إلى تفاعل الطلاب مع القناة بعد تدشينها.

يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب فى عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من رؤساء اتحادات طلاب الكليات، حيث قدموا فيها المشاكل التى تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على ان هدف الجامعة فى هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعى ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

وأوضح أن التقييم سيتم فى مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية، كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسى الثانى "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق احتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.

كما وافق المجلس على إنشاء مبنى تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.