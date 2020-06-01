إنقاذ مصاب بطلق نارى بعد استقباله بمستشفى الطوارئ الجامعى بالمنصورة

تمكن فريق طبى بمستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة، من إنقاذ مريض مصاب بطلق نارى بناحية القلب ، حيث استقبلت مستشفى الطوارئ المصاب "ح ر" من قرية بسنديله التابعة لمركز ببلقاس بمحافظة الدقهلية والذى يبلغ من العمر 38 عاما، مصابا بطلق نارى بالقلب إثر مشاجرة عائليه، وأدى الطلق النارى لحدوث جرح نافذ بالقلب، مما أدى إلى حدوث نزيف حول القلب نتيجه لإصابة البطين الأيسر.

و تم استقبال المريض وبالكشف عليه تبين وجود جرح نافذ بالقلب تسببت به طلقة خرطوش وتم إنقاذ المريض بعمل جراحة قلب طارئة للمريض بطوارئ المنصورة.

الجدير بالذكر أن المريض بصحه جيده ويتماثل للشفاء حيث أكد الطبيب المعالج له على استعداد الاطقم الطبية بمستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة لاستقبال جميع المرضى على مدار الساعة رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من تفشى فيروس كورونا.