اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق مخزنين وضبط 3 أطنان و700 كيلو جبن رومى وسكر فاسد بالدقهلية

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:27 م
إغلاق مخزنين وضبط 3 أطنان و700 كيلو جبن رومى وسكر فاسد بالدقهلية المضبوطات
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 3 طن و720 كيلو جبن رومى وسكر بمخزنين بناحية العصافرة التابعة لمركز المطرية مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، أنه تم المرور على مخزن منتجات ألبان بناحية العصافرة،وتم ضبط ستين قرص جبن رومى باجمالى وزن قدره سبعمائة وعشرين كيلو جرام وذلك لتغير فى خواصه الطبيعية ووجود عفن أخضر ظاهري،فضلا عن عدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص .

كما تم المرور على مخزن تعبئة سكر بذات الناحية وتم ضبط 3 طن سكر متغير فى خواصه الطبيعية وتبين أن المخزن غير مرخص لوجود خطر داهم لوجود مواسير سقوط فى جميع انحاء المخزن ،وتم تحرير محاضر بالمخالفات .

IMG-20200601-WA0025
 
IMG-20200601-WA0026
 

 

IMG-20200601-WA0027
 

 

IMG-20200601-WA0028
 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

صحة الدقهلية

مواد غذائية غير صالحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة