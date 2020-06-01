إغلاق مخزنين وضبط 3 أطنان و700 كيلو جبن رومى وسكر فاسد بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ضبط 3 طن و720 كيلو جبن رومى وسكر بمخزنين بناحية العصافرة التابعة لمركز المطرية مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، أنه تم المرور على مخزن منتجات ألبان بناحية العصافرة،وتم ضبط ستين قرص جبن رومى باجمالى وزن قدره سبعمائة وعشرين كيلو جرام وذلك لتغير فى خواصه الطبيعية ووجود عفن أخضر ظاهري،فضلا عن عدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص .

كما تم المرور على مخزن تعبئة سكر بذات الناحية وتم ضبط 3 طن سكر متغير فى خواصه الطبيعية وتبين أن المخزن غير مرخص لوجود خطر داهم لوجود مواسير سقوط فى جميع انحاء المخزن ،وتم تحرير محاضر بالمخالفات .