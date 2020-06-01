إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى فى بنى سويف

شهد الطريق الصحراوى الشرقى شمال بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف انقلاب سيارة ربع نقل ووقوع مصابين تم نقلهم لمستشفى بنى سويف التخصصى، وأصيب 15 شخصا مساء الاثنين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى شمال مدينة بنى سويف.
ونقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من : دينا .ص 23 سنة مصابة جروح وسحجات بالجسم و ميخائيل .ع 25سنة مصاب جرح قطعى ، ابانوب ع 19 سنة مصاب اشتباة نزيف بالبطن و كريستيا م 8 شهور مصاب جرح قطعى بالراس ورزق م 19 سنة مصاب جروح وسحجات بالجسم و عبد المسيح ع 16 سنة مصاب اشتباة ما بعد الارتجاج و وليم ى 36سنة مصاب اشتباة نزيف بالمخ و صابر ب 17 سنة مصاب جرح قطعى بالراس إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لاستكمال العلاج .
كما استقبل المستشفى ابانوب ب اشتباة كسر بالساق الأيمن ملاك ع 30 سنة مصاب جرح قطعى بالراس وشنودة ج 29 سنة سائق وماجدة ف 19 سنة مصاب جروح وكدمات بالجسم و مينا ف مصاب اشتباة كسر بالقدم اليمنى وكيرولس ع 16 سنة مصاب جرح بالراس ومشيرة ع .
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