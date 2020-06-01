إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى فى بنى سويف

كما استقبل المستشفى ابانوب ب اشتباة كسر بالساق الأيمن ملاك ع 30 سنة مصاب جرح قطعى بالراس وشنودة ج 29 سنة سائق وماجدة ف 19 سنة مصاب جروح وكدمات بالجسم و مينا ف مصاب اشتباة كسر بالقدم اليمنى وكيرولس ع 16 سنة مصاب جرح بالراس ومشيرة ع .

ونقلت 7 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من : دينا .ص 23 سنة مصابة جروح وسحجات بالجسم و ميخائيل .ع 25سنة مصاب جرح قطعى ، ابانوب ع 19 سنة مصاب اشتباة نزيف بالبطن و كريستيا م 8 شهور مصاب جرح قطعى بالراس ورزق م 19 سنة مصاب جروح وسحجات بالجسم و عبد المسيح ع 16 سنة مصاب اشتباة ما بعد الارتجاج و وليم ى 36سنة مصاب اشتباة نزيف بالمخ و صابر ب 17 سنة مصاب جرح قطعى بالراس إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لاستكمال العلاج .