اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:33 م
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إجراء بروفة لاستئناف المدارس الابتدائية فى مدينة شمال الصين.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:26 م
إجراء بروفة لاستئناف المدارس الابتدائية فى مدينة شمال الصين.. صور إجراء بروفة لاستئناف المدارس الابتدائية
كتب كامل كامل

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أجرى حى هانشان شمال الصين، بروفات في المدارس الابتدائية في محاكاة لإجراءات مكافحة كوفيد-19 تشمل قياس درجة الحرارة وتطهير الحرم المدرسي والتعامل الطارئ مع طلاب درجة حرارتهم غير طبيعية، من أجل ضمان عودة المعلمين والطلاب إلى المدارس بطريقة آمنة وعلى نحو منظم.  

 وبحسب وكالة الأنبا الصينية "شينخوا" يعد ذلك إجراء بروفة لاستئناف المدارس الابتدائية في مقاطعة خبي شمالي الصين".

وقد أصطف معلمون في طوابير لدخول مدرسة ابتدائية خلال عملية محاكاة لاستئناف المدارس الابتدائية في حي هانشان بمدينة هاندان في مقاطعة خبي شمالي الصين

ووفقا لوكالة "شينخوا" ذكرت لجنة الصحة في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين التي تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا الجديد، أن المدينة لم تبلغ عن أي حالات جديدة بدون أعراض لكوفيد-19 مؤخرا، وهي المرة الأولى منذ أن نشرت المدينة أرقاما عن عدد حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وقال بيان أصدرته اللجنة اليوم الاثنين، إن المدينة أجرت أكثر من 60 ألف اختبار حمض نووي يوم الأحد، ولم يتم العثور على أي حالات جديدة بدون أعراض.

وبدأت ووهان حملة يوم 14 مايو لتوسيع نطاق اختبار الحمض النووي من أجل معرفة أفضل لعدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض واضحة بالرغم من حملهم للفيروس.

وذكر البيان أن عدم الإبلاغ عن حالات جديدة بدون أعراض لأول مرة يشير إلى أن الحملة شهدت نتائج ملموسة.

بروفة
إجراء بروفة لاستئناف المدارس الابتدائية

 

تدريب على عملية التطهير
تدريب على عملية التطهير

 

تعليم كيفية غسل اليدين
تعليم كيفية غسل اليدين

 

عملية تعقيم
عملية تعقيم

 

مقياس درجة الحرارة
مقياس درجة الحرارة

 


الصين

ووهان

فيروس كورونا

كورونا

المدارس الابتدائية بالصين

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