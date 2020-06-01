أخبار مصر اليوم.. السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تصريحات وزارة السياحة بالسماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.



السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه ابتداء من اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو سيتم السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

الصحة تكشف الطريقة الصحيحة ارتداء الكمامة منعا لنقل عدوى كورونا كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة منعا لحدوث أى عدوى، والتى فى مقدمتها غسيل اليد أو تطهيرها ثم الإمساك بالكمامة من الجانبين، ووضعها على الأذن مع التأكد من تغطية الأنف والفم.



صور.. التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور شهدت وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية إلتزام المواطنين بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، فى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بوحدات وأقسام "قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، وإستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرو"،على مستوى الجمهورية إعتبارًا من اليوم الإثنين، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.



مدبولى: نحرص على الارتقاء بمستوى منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسئولين المعنيين بالوزارتين.



وزير التعليم العالى للمواطنين: لا ننتظر موعد انتهاء كورونا وما نملكه هو الوقاية قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه مع اختلاف النماذج، واختلاف طرق التحليل المنتشرة على مستوى العالم لتحليل البيانات والدراسات الافتراضية لمعدلات إصابات فيروس كورونا، تم تبنى 3 أو 4 نماذج ذات طبيعة ديناميكية، موضحا أننا لا نستطيع أن نتوقع معدلات الإصابة أكثر من 10 أيام أو أسبوعين .



فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه ليس شرطا أن الأرقام التى تبلغ فى العالم كله عن إصابات فيروس كورونا المستجد، أن تكون أقرب أرقام إلى الحقيقة، مؤكدا أن هناك نموذجا افتراضيا تم عمله وتم الإعلان أنه سيكون عبارة عن ضرب نسبة الإصابات فى 5، ونسب الوفاة فى 10.



فيديو.. الأرصاد تكشف مفاجأة.. الموجة الحارة مش هتحصل والسبب منخفض جوى كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم حالة من الارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء خاصة على السواحل الشمالية الغربية بالسلوم ومطروح تمتد للقاهرة وشمال وجنوب الصعيد.



فيديو وصور.. مسحات طبية للسجناء وتطهير العنابر والمطابخ ضد كورونا واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بكافة السجون وفق البرنامج الزمنى المعد، وقد شملت أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون (أماكن الزيارات - تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا"- المطابخ - المكتبات - فصول محو الأمية).. كما إمتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم إنتشار الأمراض.



لجنة الفتوى بـ"البحوث الإسلامية" توضح تفاصيل وضوء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية عن كيفية وضوء الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين والموظفين والعاملين فى مستشفيات العزل الصحي؟.



الحكومة :خط ساخن بكل محافظة لمتابعة شكاوى واستفسارات المواطنين عن كورونا ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، استهله بالترحيب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الذى انضم إلى الاجتماع اليوم بعد شفائه من فيروس "كورونا" المستجد، سائلًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء، موجها بضرورة تخصيص ساخن بكل محافظة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم "كورونا".



رئيس الوزراء : القاهرة والجيزة والقليوبية أكبر 3 محافظات فى اصابات كورونا قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأثنين أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هى أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس، منوهًا إلى أن محافظة القاهرة شهدت ضغطًا كبيرًا، حيث استحوذت وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين، مضيفا أن محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية تأتى فى الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات، إلا أنه رغم هذا التزايد الواضح فى الأعداد بتلك المحافظات إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.



فيديو.. وزير التعليم العالى: غير مستبعد تسجيل إجمالى 40 ألف حالة كورونا فى 13 يونيه قال وزير التعليم العالى أنه من خلال التنبؤ بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تم إعلان أنه يوم 28 مايو كنا نتوقع تسجيل 20 الف حالة وطبعا هذا التوقع كان منذ البداية وكنا نتوقع من اول ابريل تسجيل الألف الأولى وحتى توقعنا تسجيل الـ 20 ألف إصابة التى تحققت يوم 28 مايو الماضى، وذلك مبنى على أرقام تم دراستها وتحليلها فى المرحلة السابقة، وبالتالى أى تعديل فى الأرقام مع الوقت ينتج عنه تعديل فى كل المعادلات.



رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، استهله بالترحيب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الذى انضم إلى الاجتماع اليوم بعد شفائه من فيروس "كورونا" المستجد، سائلًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.



إزالة 10611مخالفة بناء و15249مخالفة على أراض زراعية من 25 مارس لـ30 مايو تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،ً تضمن رصدًا لإجمالى ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية.



نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مخطط مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد المقترح فور عودة فتح المساجد.



رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، رسميا، تعديل مواعيد عمل البنوك، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتبارًا من الـ 8 مساءً وحتى 5 صباحًا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الـ2 ظهرا.



ضبط 5 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و1565 سيارة مخالفة تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 5178 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.



صور.. الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة القرارات الصادرة بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب، وتنفيذ تلك القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



قناة السويس: عبور 1601 سفينة خلال شهر مايو أكثر من العام الماضى بـ94.8 مليون طن قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر مايو 2020 سجلت عبور 1601 سفينة، مقابل عبور 1600 سفينة خلال شهر مايو من العام الماضى، فيما بلغت إجمالى الحمولات الصافية خلال شهر مايو من العام الحالى 94.8 مليون طن، مقابل حمولات قدرها 104.9 مليون طن خلال ذات الشهر من العام الماضى، وذلك بفارق قدره 10.1 مليون طن تأثرًا بتراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية.



مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين يقلان 499 مصريا من الكويت والرياض استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة النيل والخطوط الكويتية، لعودة المصريين بالكويت والرياض، وعليهما 499 مصريا .

وصول طائرة مساعدات طبية مقدمة من مصر لجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.. فيديو

استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشن " من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا لمساعدتهما فى التغلب على فيروس كورونا .



تفاصيل إقالة 3 مسئولين فى الفيوم بسبب كتابة كلمة "قمامة" بدلا من "كمامة" فى واقعة غريبة ارتكبها رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلى بمحافظة الفيوم وسكرتير الوحدة، خطأ إملائى فى خطاب موجه للمواطنين حول أزمة كورونا، تسبب فى إقالتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث كتبا فى الخطاب يطالبان المواطنين بالقرية بارتداء "القمامة" بدلا من "الكمامة"، وهو ما جعل الخطاب يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ولاقى الكثير من السخرية حول تدنى المستوى اللغوى لدى التنفيذيين.



الزراعة تعلن وصول 4000 رأس عجل قادمة من كولمبيا.. ولجان متخصصة تفحص الشحنة قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن هناك لجنة بيطرية متخصصة مشكلة تعمل حاليا على فحص 4 آلاف عجل حى مستوردة قادمة من كولومبيا وهى بحالة جيدة حاليا، وتم اخذ عينات من العجول وتم وارسالها إلى معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، كأجراء احترازى للتأكد من عدم وجود اى من الامراض الوبائية وبائية.



لجنة مكافحة كورونا تكشف أسباب ارتفاع نسب الشفاء من الفيروس فى مصر أكدت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، فى لقاء ببرنامج هذا الصباح" للإعلامية أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن نسب الشفاء من فيروس كورونا فى مصر مرتفعة مقارنة بباقى دول العالم، لعدة أسباب، منها أن فصائل الفيروس المستجد فى مصر ليست بالشراسة التى شاهدناها فى بعض الدول الأخرى، فضلا عن ارتفاع نسبة المناعة لدى المصريين باعتبارها أمة شابة.



لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة: دواء ريمديسفير فى مصر خلال أسبوع قالت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن مصر تعمل فى اتجاهين لمحاربة وباء كورونا، الأول إجراء تجارب لمحاولة ايجاد لقاح للمرض، والثانى محاولة إيجاد علاج ودواء للمرض يساعد على الشفاء.



محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر استأنف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عمله بديوان عام المحافظة منذ الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين، وأكد على رفضه التام لأى مظهر من مظاهر الاحتفال بعودته بعد شفائه التام من مرض كورونا.



التعليم تتيح رابط التسجيل الإلكترونى للمتقدمين للأول الابتدائى بالمدارس الرسمية اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل الإلكترونى للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية، حيث يمكن لأولياء الأمور التقدم وتسجيل بيانات أبنائهم عبر الرابط التالى " https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx



وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" بتنزانيا عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه تحالف شركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وممثلى التحالف المُنفذ للمشروع.



البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر دون حضور جماهيرى ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية اليوم صلوات القداس الإلهى بعيد دخول المسيح أرض مصر الذى يحل فى الأول من يونيو من كل عام ويوافق 24 بشتس من التقويم القبطى، كما سمحت الكنيسة للأساقفة بإقامة قداس يقتصر على 6 أفراد ويبث للأقباط فى المنازل بمناسبة هذا العيد.



التعليم تعلن خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والورسمية لغات والخاص" للعام الدراسى 2020/2021، وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو الجارى حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومى الخاص بالطفل المتقدم، وفى حالة تعسر ولى الأمر بالتسجيل الإلكترونى، يمكن التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى القدم لها ولديه " صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.



"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين، صرف جميع معاشات يونيو للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM"، وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.