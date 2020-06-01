أبشروا الموجة الحارة لن تستمر للأربعاء.. ننشر تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية أن يكون هذا الارتفاع اليوم فقط، حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف فى الدرجات يومى الثلاثاء والأربعاء، بعد أن كان من المتوقع استمرار هذا الارتفاع ليوم الأربعاء المقبل.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تنبؤ حالة الطقس الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة كما يلى:

طقس اليوم والارتفاع فى الدرجات

يشهد اليوم الإثنين ارتفاع فى درجات الحرارة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، والرياح معتدلة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والاتربة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

طقس غدا الثلاثاء والانخفاض في الدرجات

وعن طقس غدا الثلاثاء وانخفاض الدرجات، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة، و وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحرى العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وشمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.