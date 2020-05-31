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9 مميزات تجعلك تستخدم عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

الأحد، 31 مايو 2020 08:30 ص
9 مميزات تجعلك تستخدم عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع" وزير الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع
كتبت رحمة رمضان

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تتميز عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع من خلال كروت الشحن بالعديد من المميزات لصالح المشترك والدولة فى نفس الوقت، أهمها القضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن مثل أخطاء فواتير الكهرباء  وعدم انتظام المحصل، وتراكم الفواتير.
 

و فيما يلى أهم مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع:

 
1- يتميز العداد مسبوق الدفع بتحمل المشترك قيمة الاستهلاك الفعلى فقط لاستهلاكه من الكهرباء.
 
2- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.
 
3- تجنب مشكلة عدم انتظام المحصل والتى تؤدى لتراكم مديونية على المشترك.
 
4- تجنب تسجيل قراءات خاطئة مما يودى لإصدار فواتير خاطئة.
 
5- هناك 9 ملايين مشترك يستخدمون العداد مسبوق الدفع حتى الآن أصبحوا لا يعانوا من مشاكل الفواتير.
 
6- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.
 
7- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.
 
8- تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.
 
9- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد  ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.
 

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