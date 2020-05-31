‫فيديو جراف.. ماذا فعلت المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ الدول الفقيرة من آثار كورونا؟

كتب عبد الحليم سالم

تحركت المؤسسات المالية الدولية، على رأسها مجموعة البنك الدولى ، بشكل سريع لاحتواء أثار أزمة كورونا سواء منفردة أو بالتنسيق مع الدول الكبرى، بهدف مساعدة البلدان النامية على مواجهة الفيروس وقامت بالعديد من الاجراءات منها .

1- قيام مجموعة البنك الدولي (WBG) بمعالجة هذه القضايا المعقدة ولعب دور رائد من خلال الإقراض والاستثمارات .

2- تدخل البنك الدولى لمساعدة الدول على التخفيف من هذه الاضطرابات ،ودعم الجهود للحفاظ على الوظائف وتعزيز الثقة.

3-ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود.

4-تخصيص مبلغ يتراوح من 150-160 مليار دولار أمريكي خلال الـ 15 شهرًا القادمة، مع التركيز على الدول الأكثر فقراً.

5- تدشين مبادرات تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا، مع طلب مراجعة تحديات ديون البلدان المتوسطة الدخل.