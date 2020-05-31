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‫فيديو جراف.. ماذا فعلت المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ الدول الفقيرة من آثار كورونا؟

الأحد، 31 مايو 2020 02:11 م
‫فيديو جراف.. ماذا فعلت المؤسسات المالية الدولية لإنقاذ الدول الفقيرة من آثار كورونا؟ البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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تحركت المؤسسات المالية الدولية، على رأسها مجموعة البنك الدولى ، بشكل سريع لاحتواء أثار أزمة كورونا سواء منفردة أو بالتنسيق مع الدول الكبرى، بهدف مساعدة البلدان النامية على مواجهة الفيروس وقامت بالعديد من الاجراءات منها .
 
1- قيام مجموعة البنك الدولي (WBG) بمعالجة هذه القضايا المعقدة ولعب دور رائد من خلال الإقراض والاستثمارات .
 
 
2- تدخل البنك الدولى لمساعدة الدول على التخفيف من هذه الاضطرابات ،ودعم الجهود للحفاظ على الوظائف وتعزيز الثقة.
 
3-ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود.
 
4-تخصيص مبلغ يتراوح من 150-160 مليار دولار أمريكي خلال الـ 15 شهرًا القادمة، مع التركيز على الدول الأكثر فقراً.
 
5- تدشين مبادرات تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا، مع طلب مراجعة تحديات ديون البلدان المتوسطة الدخل.
 
 

البنك الدولى

صندوق النقد الدولى

فيروس كورونا

ديون الدول الفقيرة

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