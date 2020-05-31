وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 106 آلاف حالة

كتب محمد عبد المجيد

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، مستوى 106 آلاف حالة، و ذلك وفق ما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت اليوم الأحد، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد ارتفع إلى 1761503 بزيادة 23553 عن الإحصاء السابق، وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 103700 بزيادة 915 حالة.

وهذه هى الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مايو، مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم السبت.

ولا تعكس أرقام المراكز، بالضرورة عدد الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.