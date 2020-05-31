اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 11:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 106 آلاف حالة

الأحد، 31 مايو 2020 10:56 م
وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 106 آلاف حالة وفيات كورونا فى أمريكا
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، مستوى 106 آلاف حالة، و ذلك وفق ما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية. 
 
وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أعلنت اليوم الأحد، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد ارتفع إلى 1761503 بزيادة 23553 عن الإحصاء السابق، وأشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 103700 بزيادة 915 حالة.
 
وهذه هى الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مايو، مقارنة مع تقريرها السابق الصادر يوم السبت.
 
ولا تعكس أرقام المراكز، بالضرورة عدد الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.
 

امريكا

الولايات المتحده

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة