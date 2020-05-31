وفاة شقيقة رئيس جامعة طنطا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الغربية مصطفى عادل

توفت شقيقة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ونعى نواب رئيس جامعة طنطا والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، بخالص التعازى والمواساة فى وفاة شقيقة رئيس الجامعة.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أعلن مؤخراً عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا المستجد ووضعها داخل العناية المركزة، معربا عن حزنه الشديد لما أصاب شقيقته، مؤكداً أن الفيروس لا يميز بين صغير أو كبير.

وكان رئيس جامعة طنطا، طالب المواطنين بالحفاظ على أنفسهم والبعد عن الاماكن المزدحمة وارتداء الكمامات لتفادى الاصابه بالفيروس، مؤكدا ان هذا الوباء لا يفرق بين صغير وكبير وغنى وفقير، داعيا الله ان يحفظ مصر واهلها وان يكشف عنا البلاء والوباء.

من ناحيه أخرى، أعلن الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة، التى تم تحويلها لعزل صحى لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، إصابة المدير الإدارى للمستشفى بالفيروس، حيث جاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وتم وضعه بالعزل الصحى داخل المستشفى.

وأكد الدكتور محمد حيدر، فى تصريحات خاصة، اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد التأكد من إصابة المدير الإدارى بكورونا، مشيرا إلى أنه تم وضعه بالعزل الصحى داخل المستشفى، وفحص المخالطين له من أفراد أسرته ونقلهم للمستشفى لعمل الفحوصات لهم للتأكد من إصابتهم بكورونا من عدمه.