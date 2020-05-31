اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وسائل إعلام تركية: 300 ألف حرفي مهددون بالسجن لتعثرهم فى تسديد المديونيات

الأحد، 31 مايو 2020 07:25 م
وسائل إعلام تركية: 300 ألف حرفي مهددون بالسجن لتعثرهم فى تسديد المديونيات اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه بعد إخلاء سبيل أعضاء العصابات والنصابين والمحتالين في تركيا بمقتضى قانون العفو الذى اقترحه العدالة والتنمية وقام البرلمان التركى بتمريره ، أصبح هناك مئات الآلاف من الحرفيين مهددين بالسجن بعد يوم 26 يونيو القادم إذا لم يتم إلغاء عقوبة السجن بسبب الشيكات والكمبيالات.

وأوضحت أنه خلال الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تعيشها تركيا منذ العامين الماضيين أصبح هناك الالاف الحرفيين المهددين بسبب فشل أعمالهم،  والغير قادرين على تحصيل مستحقاتهم ووجود شيكات بدون أرصده عليهم، ليواجه هؤلاء الحرفيين واللذين يقدر عددهم بـ 300 ألف خطر السجن بعد يوم 26 يونيو القادم.

وقد وقع هؤلاء الأشخاص فى ظروف صعبة حيث أن معظمهم مديرى أعمالهم الخاصة، وقد تدهورت أوضاعهم بعد أزمة العملة وفقدان الليرة التركية قيمتها منذ أغسطس 2018، أو أنهم غير فادرين على تلقى مستحقاتهم من الجمهور أو أن الشركات التى لديهم عندها مستحقات قد أفلست بسبب الأزمة الإقتصادية.

وكان قد تم إطلاق سراح هؤلاء الحرفيين، والمعروفين باسم "ضحايا الشيكات"، في 24 مارس الماضى بشرط "دفع 10 بالمائة من ديونهم في غضون ثلاثة أشهر". وبذلك ستنتهي هذه الفترة بنهاية يونيو القادم وسوف يتسبب ذلك فى سجن مابين 150-200 ألف من بين 300 حرفى مرة أخرى ممن لم يستطيعوا دفن هذه النسبة من مديونياتهم.

فى حين يقدر وجود 58 ألف شخص قد سجن عام 2018 بسبب وجود شيكات بدون رصيد عليهم. والآن يقع فى هذا المأزق ما يقرب من 300 ألف شخص 40 بالمائة منهم من النساء.

 

 

 


تركيا

الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان

السجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة