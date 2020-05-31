اليوم السابع
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وزير الصحة البريطانى: نجحنا فى إجراء 200 ألف مسحة لفيروس كورونا يوميا

الأحد، 31 مايو 2020 07:24 م
وزير الصحة البريطانى: نجحنا فى إجراء 200 ألف مسحة لفيروس كورونا يوميا وزير ال صحة البريطانى مات هانكوك
أ.ش.أ

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أكد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة وصلت إلى الهدف الذي كان قد أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو الوصول إلى 200 ألف مسحة اختبار لفيروس كورونا المستجد يوميا.

وقال هانكوك - في تصريحات نقلتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - "إن الوصول إلى هدفنا الاستيعابي، البالغ 200 ألف مسحة يوميا، هو إنجاز مهم في رحلتنا للسيطرة على انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح وتخفيف الإغلاق تدريجيا".

وأضاف "من خلال توسيع قدرتنا على الاختبار بسرعة، تمكنا من تقديم المسحات وتتبعها، وتمكين أولئك الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا من الاختبار، هو جزء مهم من خطتنا".

وكانت بيانات وزارة الصحة البريطانية قد أظهرت أمس السبت، أنه تم إجراء 115 ألفا و725 مسحة.. فيما سجلت المملكة المتحدة اليوم أدنى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا منذ شهرين بإحصاء 113 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


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