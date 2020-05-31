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وزارة الصحة تحذر من صفحات مجهولة تنشر برتوكول علاجي لفيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 02:17 ص
وزارة الصحة تحذر من صفحات مجهولة تنشر برتوكول علاجي لفيروس كورونا وزارة الصحة والسكان المصرية
كتب آسر أحمد

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حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من صفحات مجهولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تروج لحقيبة تابعة لصيدليات الشركة المصرية للأدوية تحتوي على علاج منزلي لمرضي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر حساباتها الرسمية تحذير جاء كالآتي "قامت احدى الصفحات المجهولة بنشر صورة لشنطة تقول انها للعلاج المنزلي لمرضي كوفيد ١٩ وتصرف من صيدليات الشركة المصرية، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة حيث ان الشرطة المصرية للأدوية او اى من الصيدليات المصرية لم تقم بنشر مثل هذا على أي من صفحاتها الرسمية".

وأضافت وزارة الصحة في تحذيرها قائلة "ادوية البروتوكول العلاجي تصرف عن طريق وزارة الصحة والسكان المصرية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط حيث انها الجهة الوحيدة لوضع وصرف البروتوكول العلاجي".

تحذير وزارة الصحة والسكان
تحذير وزارة الصحة والسكان

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.


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