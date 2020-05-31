اليوم السابع
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هواوي P40 Pro يحصل علي أعلي تقييم للصور 140 نقطة في اختبارات DXOMARK العالمية

الأحد، 31 مايو 2020 10:56 م
هواوي P40 Pro يحصل علي أعلي تقييم للصور 140 نقطة في اختبارات DXOMARK العالمية هواوي P40 Pro

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نشرت منصة الاختبارات العالمية للأجهزة الذكية DXOMARK نتائجها لهاتف HUAWEI P40 Pro، حيث أن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي نظراً لكاميرا الخلفية رباعية العدسات المزودة في الهاتف التي حصلت أعلي نتيجة في تقييم الصور ببلوغها 140 نقطة، و105 نقطة بتصوير الفيديو. بالإضافة الي حصول الهاتف على مجموع نقاط بلغ 128 نقطة، وبتحقيق هذه النتائج القياسية، حصل HUAWEI P40 Pro على لقب أفضل كاميرا للهواتف الذكية.

 

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يتميز هاتف HUAWEI P40 Pro بتطور كاميرا رباعية Leica Quad مع كاميرا سينمائية بعدسة تصوير زوايا عريضة وأكثر قوة وكاميرا ToF جنبًا إلى جنب مع تكبير / تصغير SuperSensing 50x. يتيح هاتف HUAWEI P40 Pro للمستهلكين مشاهدة ما لم يسبق له مثيل مع SuperZoom Array، والذي يدعم التكبير البصري الحقيقي يصل إلى 10x والتكبير الرقمي الذي يصل حتى 100x.

يعمل هاتف HUAWEI P40 Pro على تقريب الأهداف البعيدة من خلال تقريب بصري يصل إلى 5x، وتقريب هجين 10x وتقريب رقمي 50x بحد أقصى. لأول مرة على الإطلاق، تشتمل الكاميرا المقربة البصرية 50x في هاتف HUAWEI P40 Pro على مصفوفة مرشح ألوان RYYB لتعزيز استيعاب وتحسين جودة الصور التي تم تكبيرها.

تتميز كاميرا Cine Urtla-Wide Urtla بدقة 40 ميجابكسل في هاتف HUAWEI P40 Pro بطول بؤري يعادل 18 مم ومستشعر 1 / 1.55 بوصة يدعم نفس نسبة العرض إلى الارتفاع 3: 2. تم دمج تقنية SedecimPixel Fusion في هذه الكاميرا لدعم تجميع وحدات البكسل 16 في 1 لإنتاج 4.48 نانومتر بكسل فائقة تعزز حساسية الضوء لتصل إلى ISO 51200 وتمكين التقاط فيديو بطيء الحركة بسرعة 7680 إطارًا في الثانية.

الجدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI P40 Pro تتميز بتصميم متطور مع ابتكارات الكاميرا الرائدة التي تتوسع بشكل جذري في إمكانات التصوير الفوتوغرافي المحمول والفيديو.


هواوي P40 Pro

تقييم الصور

140 نقطة

اختبارات DXOMARK العالمية

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