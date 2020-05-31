اليوم السابع
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نيويورك تايمز: ترامب هدد المتظاهرين أمام البيت الأبيض بالكلاب الوحشية

الأحد، 31 مايو 2020 09:30 ص
نيويورك تايمز: ترامب هدد المتظاهرين أمام البيت الأبيض بالكلاب الوحشية ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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 قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،  وبعد يوم من إدعائه أنه لم يقصد القول بضرورة قيام مسئولى تنفيذ القانون بإطلاق النار على أشخاص شاركوا فى الاضطراب فى منيسوتا، قال إن الخدمة السرية كانت مستعدة لتقديم الكلاب الأكثر الوحشية للمتظاهرين خارج أبواب البيت الأبيض مساء الجمعة.

 

 وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التعليقات كان الأولى من سلسلة تغريدات وتصريحات لترامب على مدار أمس السبت التى تنوعت فى لهجتها ومضمونها من التهديد بالعنف ضد المحتجين خارجي البيت الأبيض فى الصباح إلى عبارات التعاطف من الألم الناجم عن رعب وحشية الشرطة فى فترة ما بعد الظهر، وحتى سلسلة من الرسائل المسائية على تويتر، بما ذلك واحدة تدافع عن الشرطة فى مدينة نيويورك.

 

وجاءت تلك الرسائل فى الوقت الذى يواجه فيه ترامب ثلاث أزمات متزامنة، تزايد عدد وفيات كورونا والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات المتخذة لاحتوائه والعنف والاضطرابات فى عديد من المدن الأمريكية.

 وكان ترامب قد علق على مواجهة الخدمة السرية للمحتجين أمام البيت الأبيض وقال "عمل رائع قامت به الخدمة السرية الأمريكية فى البيت الأبيض الليلة الماضية..لم يكونوا فقط محترفين بشكل كامل، بل رائعون جدا. كنت فى الداخل وشاهدت كل خطوة، ولم أكن لأشعر بمزيد من الأمان".

 

 وتابع قائلا إن الخدمة السرية سمحت للمتظاهرين بالصراخ والتشدق بقدر ما أرادوا، وتحركوا فقط عندما يتجاور أحدهم الخط. وأضاف أن الخط الأمامى تم إحلاله بعملاء جدد مثل السحر..حشد كبير منظم بدرجة احترافية، لكن لم يقترب أحد من اختراق السياج، لو فعلوا لم تم استقبالهم بالكلاب الأكثر وحشية والأسلحة المشئومة التى لم أرها من قبل.

 

 وزعم ترام بان عملاء الخدمة السرية أخبروه أنهم يطالبون بالاشتباك مع المتظاهرين، وقال إنه قبل له أنهم سيضعون الشباب على الخطوط الأمامية وأنهم يحبون ذلك.


دونالد ترامب

الخدمة السرية

البيت الابيض

متظاهرى البيت الابيض

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