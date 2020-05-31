اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب الأطباء يلتقى وزيرة الصحة لبحث مستجدات مواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 12:36 م
نقيب الأطباء يلتقى وزيرة الصحة لبحث مستجدات مواجهة كورونا الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلتقي الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الآن، لبحث مطالب ومشكلات الأطباء الأخيرة في أثناء مواجهة فيروس كورونا.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد اجتمع مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الأسبوع الماضي، وأوضح النقيب أن اللقاء استعرض مستجدات الوضع في أزمة كورونا ولعرض المشاكل التي تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، مشيرًا إلى أنَّه في البداية ثمن رئيس الوزارء الدور الذي يقوم به الأطباء ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة. 
 
وأوضح نقيب الأطباء، أنَّه عرض أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا وهي، ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـ"pcr" للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا. 
 
وعن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع، أكد رئيس الوزراء على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء  من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا، اما عن شهداء الاطباء من مصابى كورونا، أكد رئيس الوزراء أنه لاخلاف على اعتبارهم شهداء وأن  صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.
 
 

نقيب الاطباء

وزيرة الصحة

كورونا

نقيب الالطباء يلتقى وزير الصحة

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة