نقيب الأطباء يلتقى وزيرة الصحة لبحث مستجدات مواجهة كورونا

كتبت آية دعبس

يلتقي الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الآن، لبحث مطالب ومشكلات الأطباء الأخيرة في أثناء مواجهة فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد اجتمع مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية الأسبوع الماضي، وأوضح النقيب أن اللقاء استعرض مستجدات الوضع في أزمة كورونا ولعرض المشاكل التي تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى، مشيرًا إلى أنَّه في البداية ثمن رئيس الوزارء الدور الذي يقوم به الأطباء ومعهم باقي الفريق الطبي في مواجهة هذه الجائحة.

وأوضح نقيب الأطباء، أنَّه عرض أهم الأزمات التي يعاني منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا وهي، ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـ"pcr" للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا.

وعن ما يستجد من مشكلات على أرض الواقع، أكد رئيس الوزراء على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا، اما عن شهداء الاطباء من مصابى كورونا، أكد رئيس الوزراء أنه لاخلاف على اعتبارهم شهداء وأن صندوق مخاطر أعضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر.