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نقيب أطباء كفر الشيخ: نقل طبيب مصاب بفيروس كورونا لعزل بلطيم

الأحد، 31 مايو 2020 09:30 م
نقيب أطباء كفر الشيخ: نقل طبيب مصاب بفيروس كورونا لعزل بلطيم الدكتور عمرو أبوسمرة نقيب الأطباء في كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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أعلن الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، اليوم الأحد، نقل طبيب أصيب بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، لتلقيه العلاج اللازم، بعد ثبوت نتيجة التحاليل إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

 

وقال نقيب أطباء في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه وفق البروتوكول المتبع من وزارة الصحة، نسقت النقابة مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بشأن نقل الطبيب المصاب بفيروس كورونا، إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، مثله كأي حالة أصيبت بنفس الفيروس.

وأضاف أبو سمرة، أنه وفق دور النقابة تجاه أبنائها، هناك متابعة على مدار الساعة لحالة الطبيب، كما هو متبع تجاه أي طبيب يتعرض لأي أزمة مرضية أو غيرها.

 

وفي السياق أكد الدكتور إسلام دردير، رئيس قسم التخدير، ومدير العمليات بمستشفى دسوق العام، أن هناك حالة هدوء تام، بين أطباء مركز ومدينة دسوق، بعد نقل زميل المهنة المصاب بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطه بإحدى الحالات أثناء ممارسة عمله بتوقيع الكشف الطبي على إحدى الحالات في عيادته الخاصة إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، ومتابعة نقيب الأطباء معهم لطمأنتهم على حالته.

 


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