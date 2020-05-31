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نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا إثر إصابتهما بفيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 05:47 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا إثر إصابتهما بفيروس كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور محمد فريد الجندي، أستاذ بمعهد القلب القومي و رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور أحمد محمود أبوصادق استشاري أنف وأذن وحنجرة، والذي توفي في مستشفي الصداقة بأسوان إثر إصابته فيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كان الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 28 شهيد و372 طبيب مصاب بالفيروس.
 
ويرتفع عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بكورونا بذلك إلى 30 طبيب.
 
ويأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
وكان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، قد التقى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة، وحضر فعاليات المؤتمر الصحفى، وأوضح خيرى أن الوزيرة أكدت على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة فى تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في التعامل مع الجائحة. 
 
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، على جميع مطالب النقابة السابقة وعلي الأهمية القصوي لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع الأستمرار في قيامه بمهامة الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التى تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية .
 
 

نقابة الاطباء

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