وأضاف المسؤول أن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين أحدهما مراسل ، وأحد العاملين الفنيين في التلفزيون، فيما أصيب ستة آخرون على الأقل بجراح .
ومن جانبها ، نفت حركة طالبان، مسؤوليتها عن التفجير ، وقال ذبيح الله مجاهد ، المتحدث باسم الحركة - في تعليق على موقع "تويتر" - إنه لاعلاقة للحركة بالهجوم الذي استهدف العاملين بتلفزيون "خورشيد" في مدينة (كابول ) .