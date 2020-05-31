محتجون ينهبون متجر نايكي في ميشيجان بأمريكا.. فيديو

كتب محمد سعودي

تعرّض متجر نايكي الرئيسي في شارع ميشيجان للنهب من قبل المتظاهرين الغاضبين على خلفية وفاة جورج فلويد أثناء احتجازه لدى الشرطة الأمريكية، ما أدى إلى خروج اشتباكات ومواجهات عنيفة بين الأمن والمحتجين.

Nike Store on Michigan Ave in Chicago. No, this is not a protest to defend the rights. What is starting to happen in the US is already a wave of crime and violence by people who say they are defending their rights pic.twitter.com/m9euF8W7Ps — Irek Tuniewicz (@RoninPoland) May 31, 2020

وأظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأمريكية، عددًا من المحتجين يقتحمون متجر نايكي الرئيسي في شارع ميشيجان، في ظل الاحتجاجات المستمرة اعتراضًا على وفاة الشاب جورج فلويد أثناء احتجازه لدى الشرطة.



اقتحام متجر نايكي

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية ليلة جديدة من المظاهرات الشعبية التى رافقتها أعمال شغب ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن مع المحتجين، رغم فرض حظر التجوال الليلى فى أكبر مدن البلاد، حيث تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.



نهب متجر نايكي

فى محاولة للسيطرة على الأوضاع، وعلى غرار العاصمة واشنطن و10 ولاية أمريكية أخرى، قررت سلطات كاليفورنيا نشر قوات للحرس الوطنى فى مركزها مدينة لوس أنجلوس، وذكر عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتى، على حسابه فى "تويتر": أن "قوات من الحرس الوطنى فى كاليفورنيا نشرت فى لوس أنجلوس اليوم لدعم استجابة السلطات المحلية بغية ضمان السلام والأمن فى شوارع مدينتنا".



سرقة متجر نايكي

ويأتى ذلك بالتزامن مع تمديد حظر التجوال فى المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء السبت وحتى الـ5:30 من فجر اليوم الأحد، وأعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسم، حالة الطوارئ فى مقاطعة لوس أنجلوس وصادق على طلب إرسال قوات للحرس الوطنى إليها.

من جانبها، أعلنت عمدة سان فرانسيسكو، لندن بريد، عن فرض حظر التجوال فى المدينة اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، مناشدة المواطنين البقاء فى منازلهم، وأكدت أن الحرس الوطنى على درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأعمال شغب محتملة، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.