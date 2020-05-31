اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 12:55 م
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و نسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..

محافظ قنا: توزيع 154 ألف كمامة على المواطنين بمنافذ البيع

الأحد، 31 مايو 2020 12:48 م
محافظ قنا: توزيع 154 ألف كمامة على المواطنين بمنافذ البيع بيع الكمامات
قنا – فريق المحافظات

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انه جارى توزيع 154 ألف كمامة على المواطنين بسعر التكلفة 2.25 جنيه للواحدة بمنافذ بيع الكمامات بمواقف سيارات الأجرة والمنافذ التابعة للديوان العام وبمقر مجالس المدن والمنافذ التابعة لها والتى شهدت اقبالا كبير من المواطنين على الشراء للحفاظ على سلامتهم.

وأكد أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى حفاظا على الصحة العامة.

وأعطى محافظ قنا تعليماته للعقيد وليد العطونى رئيس مباحث المرور ومسئولى مجمع المواقف يتشديد الإجراءات فى مواقف سيارات الأجرة بمدن المحافظة لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات وعدم السماح بتحرك سيارات دون التأكد من ارتداء السائق وجميع الركاب الكمامات ، مؤكدا على أهمية ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمواصلات العامة باعتبارها إحدى وسائل الحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا .

وأكد محافظ قنا أن المحافظة تسعى جاهدة إلى تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا أبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، و أن الدولة تخطو خطوات كبيرة فى شتى القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ قنا و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ لشكوى كل مواطن على حدى لشرح مشكلته وإيجاد الحلول العاجلة ، وأوضح محافظ قنا ان هناك منظومة متابعة للتأكد من استدامة حل الشكوى وفى حالة وجود تقاعس من المسئولين يتم إخطارهم مرة اخرى لحين حل المشكلة وحصول المواطن على حقه الذى كفله له الدستور والقانون.

 وأكد الدكتور حازم عمر على المسئولين بضرورة مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم مؤكدا على أنه لا يوجد أى استثناءات وأن الجميع سواسية فى الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين.

 

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محافظة قنا

كورونا

مواقف السيارات

كمامات

أخبار مصرية

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