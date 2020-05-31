اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يكلف رئيس حى غرب المنصورة وبلقاس بتقديم واجب العزاء فى الشهداء

الأحد، 31 مايو 2020 04:52 م
محافظ الدقهلية يكلف رئيس حى غرب المنصورة وبلقاس بتقديم واجب العزاء فى الشهداء تقديم واجب العزاء
الدقهلية - شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حى غرب المنصورة، يرافقة سوسن مجاهد رئيس مركز المنصورة، لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن المجند علي السيد محمد الشربيني، ابن عزبة العيسوي بمركز المنصورة ، والذى استشهد أمس بشمال سيناء.

شارك رئيس حى غرب المنصورة، ورئيسه مركز المنصورة، والعميد حسن طاحون نائباً عن قيادة الجيش الثاني الميداني، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

كما كلف محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، لتقديم واجب العزاء في شهيد الوطن المجند أحمد أسامه محمد السيد، ابن قرية المركزية والذي استشهد أيضا بشمال سيناء، أمس حيث شارك رئيس  المركز والعميد أحمد عادل الديب نائباً عن قيادة الجيش الثاني الميداني، والرائد صادق كبشة نائباً عن المستشار العسكري للمحافظة، جنازة الشهيد من مسقط رأسه وحتي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية .

ونقلا رؤساء مركز المنصورة ورئيس حى غرب المدينه ورئيس مركز بلقاس  لأسر الشهداء خالص عزاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ولأهل قراهم  مؤكدين علي أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمن مصر واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن من الأعداء والخونة.

وقال محافظ الدقهلية إننا نعزي أنفسنا وأهلنا فى شهداء الوطن، واننا لن نتخلى عن الدفاع عن الوطن مهما كلفنا ذلك من تضحيات موجها الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية لما يقدمونه كل يوم من  تضحيات غالية مشيرا الى الوقوف خلف القيادة المصرية الرشيدة المتمثلة فى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حتى تقتلع مصر جذور الارهاب الاسود والقضاء علية لتستمر مسيرة الامن والاستقرار والتنمية فى ربوع مصرنا الغالية.

 
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الدقهلية و محافظ الدقهلية

عزاء شهداء الدقهلية

شهداء سيناء

العمليات الإرهابية

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