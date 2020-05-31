مؤشر بورصة دبى ينهى تعاملاته على تراجع بضغوط هبوط القطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1945.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.5 مليون سهم محققة ما قيمته 146.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2694 صفقة لعدد 30 سهماً.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.55%، أعقبه قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 1.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 1.78%، وارتفعت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.80%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.07%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.98%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.60%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.6 مليون ورقة بقيمة 29.2 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 0.40%.

وفي سياق متصل قالت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، إن مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو لمناقشة الموافقة على شروط التأجير الجديدة.

كما ينعقد مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة، يوم الخميس الموافق 4 يونيو، في تمام الساعة 11 صباحاً، بمقر الشركة، وذلك لمناقشة الموافقة عل البيانات المالية المدققة للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020.

فيما أعلنت شركة دبي للاستثمار، عن اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، أسماء المرشحين لمجلس الإداغرة وهم خالد جاسم محمد بن كلبان (تنفيذي)، محمد سيف درويش أحمد الكتبي، عبد الرحمن محمد راشد الشارد، عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي، على فردان على الفردان، خالد محمد على الكمده، حسين ناصر أحمد لوتاه، جهاد النقله، محمد بن سليمان بن محمد بن سلمه، رفيعه عبد الله محمد سعيد الملا (غير تنفيذي مستقل)، محمد بن عبد الله بن ناصر آل جار الله (غير تنفيذي)، ناصر سامي سالم عمارين، جواهر سالم بلال مبارك المهيري، روث ماراجريت مكي، منى عيد حسن محمد، راشد حريز راشد عبد الله الحريز الفلاسي (مستقل)، أحمد خلفان جمعة بالهول (غير تنفيذي مستقل)، على سيف محمد الشعالي العليلي، عيسى على أبو الحسن الأنصاري.